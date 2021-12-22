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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل الصحة العالمية في مصر : التدخين بوابة لـ أخطر 6 أمراض

التدخين
التدخين

بدات الدكتورة نعيمة القصير، ممثل الصحة العالمية في مصر كلمتها خلال إطلاق نتائج تقرير مؤشر تدخلات صناعة التبغ في مصر في الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2021، في إطار أنشطة مرصد مصر لمكافحة التبغ المسئول عنه جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر برئاسة د. عصام المغازي.

وقالت “القصير” إن الجميع  يعلم أن استهلاك التبغ بأشكاله المختلفة يعد واحداً من أهم عوامل الخطيرة للأمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم ومرض السرطان بالإضافة الى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، وحديثاً الإصابة بوباء الكوفيد-19. 

 وتابعت قائلة : " للأسف الشديد فان معدلات استهلاك التبغ في مصر في تزايد وخاصة بين الذكور فى الفئة العمرية المنتجة بالبلاد ووحديثاً بين الشباب والأطفال والفتيات بما يجعلها مشكلة صحة عامة خطيرة فى مصر. مما يثير المخاوف حول حجم المشكلة يتنامى يوم بعد يوم مؤدياً لعواقب وخيمة ليس فقط على الجانب الصحى بل أيضاً على الجانب الاجتماعى والاقتصادى بالبلاد.

الصحة التبغ الدرن المغازي

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