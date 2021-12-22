جيرو يقود هجوم ميلان أمام امبولي بالدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام نظيره إمبولي، في اللقاء الذي يقام على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

ويدخل ميلان مباراة اليوم، في المركز الثالث من بطولة الدوري الإيطالي، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي إمبولي في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وجاء تشكيل ميلان للمباراة كالتالي :-

حراسة المرمى: ماجين.

خط الدفاع: فلورينزي، توموري ، رومانيولي ، هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي، بن ناصر.

- سالماكرز ، كيسي، ميسياس.

- خط الهجوم: جيرو.