عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد جورج وسوف | لماذا سب أصالة ووصفها بـ الخيانة

جورج وسوف - أصالة
جورج وسوف - أصالة

يحتفل اليوم الخميس 23 ديسمبر، سلطان الطرب العربي جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ60، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1961. 

 

حياة جورج وسوف 

لُقب الفنان جورج وسوف بـ سلطان الطرب بسبب نجاح اولى البومته الغنائية " سلطان الهوى"، وامتنع عن الظهور في أي حوارات تلفزيونية لحوالي 10 سنوات بسبب حفل قناة المستقبل عندما تعمدوا إحضار مغنيين معه وشخصيات كبيرة لم تدعه يتحدث مما أغضبه وامتنع عن الظهور مرة أخرى.

تزوج جورج وسوف، من حبيبته عندما التقى بها في احدى حفلاته فأعجب بها وتزوجها، وله منها ثلاثة أولاد هم وديع وحاتم وجورج جونيور، واعترف سلطان الطرب بانه سيشعر بالحزن إذا قرر أحد أبنائه دخول الوسط الفني. 

 

أزمة جورج وسوف وأصالة 

اتهم وسوف الفنانة السورية أصالة بالخيانة لوطنها ووصفها ببعض الكلمات القبيحة في أحد الحوارات التلفزيونية.

شنَّ المطرب جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب، هجومًا حادًا على المطربة "أصالة"، بسبب موقفها السياسي اتجاه بلدها سوريا.

وسبَّ جورج وسوف، عبر استضافته فى برنامج "عائشة" على القناة التاسعة التونسية، الذى تقدّمه الإعلامية عائشة عثمان، قائلاً: "أصالة فاكرة إن الله خلقها ولم يخلق غيرها، وقال إنه لا يهتم بأخبارها واعتبرها (...) وسبَّها، فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا". 

txt

مسيرتي.. تفاصيل وثائقي عن حياة سلطان الطرب جورج وسوف| لبنان

txt

مسيرتي.. طرح فيلم وثائقي عن حياة جورج وسوف اليوم

رد أصالة على جورج وسوف 

وفي المقابل، وجهت أصالة رسالة إلى المطرب جورج وسوف الذى هاجمهابعد ظهوره فى أحد القنوات التونسية، وذلك بسبب أرائها السياسية وموقفها تجاه بلدها سوريا.

وقالت أصالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق".
 

فيلم وثائقى عن جورج وسوف

لا تخلو مسيرة سلطان الطرب جورج وسوف الحافلة بالإنجازات والنجاحات من الصعوبات والمطبّات والتحديات، وهو ما يقدمها العمل الوثائقي "مسيرتي"، الأول من نوعه، في ثماني حلقات على "شاهد VIP"، الذي انطلق اعتباراً من 17 نوفمبر.

كيف بدأ الوسوف مشواره الفني المبكر منذ الطفولة في بلده سوريا، فلُقّب حينها  بـ "الطفل المعجزة" وهو ابن عشر سنوات،  وكيف انتقل بعدها إلى لبنان في ريعان شبابه ليتابع مسيرته الفنية الاحترافية، ويتحوّل لاحقاً إلى ظاهرةٍ فنية قائمة بذاتها، ومدرسةٍ طربية فريدة، راسماً لنفسه تاريخاً فنياً عريقاً واسماً كبيراً بين عمالقة الغناء العربي.

حياةٌ شيّقة مليئة بالتحديات والعقبات والمطبّات، وشخصية جدلية كارزماتية بامتياز، حازت على شعبيةٍ جماهيريةٍ عربية لم يسبق لها مثيل، ومواقف قاسية تجاوزها سلطان الطرب بشجاعة وإصرار، ومفاصل مهنية وشخصية تستحق التوقّف عندها مطوّلا، سيكون الجمهور مُطّلعاً على أدقّ تفاصيلها في "مسيرتي" – My Journey على "شاهد VIP".

يتفرّد العمل بمشاركة النجم جورج وسوف شخصياً به؛ إذ أراد أن يسمع الناس قصته على لسانه مباشرة فالإشاعات من حوله لا تُعدّ ولا تحصى. كما خصّ جمهوره بتفاصيل لا يعرفها الجميع عن حياته الشخصية والمهنية، وفي نهاية العمل سلّمهم أمانة ووصيّة.

العمل من إخراج دافيد أوريان، نص وحوار جورج عبود، ومدير تصوير جورج ريفي. أدى أدوار جورج وسوف، من الطفولة والشباب وحتى المرحلة الحالية التي يعيشها، كل من: الطفل سليم حايك، الممثل عامر فياض، وفريد توفيق. كما يضم الوثائقي نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب منهم  أسعد رشدان، مجدي مشموشي، كارول عبود.

كما يشارك بالعمل، السا زغيب، جينا ابو زيد، ريموند عازار، فادي ابي سمرا، خالد السيد، جوزيف ساسين، شربل زيادة، جوزيف اصاف، حسن حمدان، علي الزين، مصطفى السقا، جوزيف سلامة، ونيكولا مزهر.

جورج جورج وسوف الفنان جورج وسوف الفنان عيد ميلاد عيد ميلاد جورج وسوف أصالة

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

بالأرقام.. الأهلي يهدد ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي

لا تقل خطورة عن السجائر.. دعوات لوضع علامات تحذيرية على الوجبات السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.. صور

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 23- 12- 2021

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

دوران الأرض يزيد عن الطبيعي وقد يؤدي إلى اختلاف الوقت العالمي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

دوللي شاهين تتألق بأغاني فيروز ووردة في ندوة صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ