في عيد ميلاد جورج وسوف | لماذا سب أصالة ووصفها بـ الخيانة

يحتفل اليوم الخميس 23 ديسمبر، سلطان الطرب العربي جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ60، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1961.

حياة جورج وسوف

لُقب الفنان جورج وسوف بـ سلطان الطرب بسبب نجاح اولى البومته الغنائية " سلطان الهوى"، وامتنع عن الظهور في أي حوارات تلفزيونية لحوالي 10 سنوات بسبب حفل قناة المستقبل عندما تعمدوا إحضار مغنيين معه وشخصيات كبيرة لم تدعه يتحدث مما أغضبه وامتنع عن الظهور مرة أخرى.

تزوج جورج وسوف، من حبيبته عندما التقى بها في احدى حفلاته فأعجب بها وتزوجها، وله منها ثلاثة أولاد هم وديع وحاتم وجورج جونيور، واعترف سلطان الطرب بانه سيشعر بالحزن إذا قرر أحد أبنائه دخول الوسط الفني.

أزمة جورج وسوف وأصالة

اتهم وسوف الفنانة السورية أصالة بالخيانة لوطنها ووصفها ببعض الكلمات القبيحة في أحد الحوارات التلفزيونية.

شنَّ المطرب جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب، هجومًا حادًا على المطربة "أصالة"، بسبب موقفها السياسي اتجاه بلدها سوريا.

وسبَّ جورج وسوف، عبر استضافته فى برنامج "عائشة" على القناة التاسعة التونسية، الذى تقدّمه الإعلامية عائشة عثمان، قائلاً: "أصالة فاكرة إن الله خلقها ولم يخلق غيرها، وقال إنه لا يهتم بأخبارها واعتبرها (...) وسبَّها، فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا".

رد أصالة على جورج وسوف

وفي المقابل، وجهت أصالة رسالة إلى المطرب جورج وسوف الذى هاجمهابعد ظهوره فى أحد القنوات التونسية، وذلك بسبب أرائها السياسية وموقفها تجاه بلدها سوريا.

وقالت أصالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق".



فيلم وثائقى عن جورج وسوف

لا تخلو مسيرة سلطان الطرب جورج وسوف الحافلة بالإنجازات والنجاحات من الصعوبات والمطبّات والتحديات، وهو ما يقدمها العمل الوثائقي "مسيرتي"، الأول من نوعه، في ثماني حلقات على "شاهد VIP"، الذي انطلق اعتباراً من 17 نوفمبر.

كيف بدأ الوسوف مشواره الفني المبكر منذ الطفولة في بلده سوريا، فلُقّب حينها بـ "الطفل المعجزة" وهو ابن عشر سنوات، وكيف انتقل بعدها إلى لبنان في ريعان شبابه ليتابع مسيرته الفنية الاحترافية، ويتحوّل لاحقاً إلى ظاهرةٍ فنية قائمة بذاتها، ومدرسةٍ طربية فريدة، راسماً لنفسه تاريخاً فنياً عريقاً واسماً كبيراً بين عمالقة الغناء العربي.

حياةٌ شيّقة مليئة بالتحديات والعقبات والمطبّات، وشخصية جدلية كارزماتية بامتياز، حازت على شعبيةٍ جماهيريةٍ عربية لم يسبق لها مثيل، ومواقف قاسية تجاوزها سلطان الطرب بشجاعة وإصرار، ومفاصل مهنية وشخصية تستحق التوقّف عندها مطوّلا، سيكون الجمهور مُطّلعاً على أدقّ تفاصيلها في "مسيرتي" – My Journey على "شاهد VIP".

يتفرّد العمل بمشاركة النجم جورج وسوف شخصياً به؛ إذ أراد أن يسمع الناس قصته على لسانه مباشرة فالإشاعات من حوله لا تُعدّ ولا تحصى. كما خصّ جمهوره بتفاصيل لا يعرفها الجميع عن حياته الشخصية والمهنية، وفي نهاية العمل سلّمهم أمانة ووصيّة.

العمل من إخراج دافيد أوريان، نص وحوار جورج عبود، ومدير تصوير جورج ريفي. أدى أدوار جورج وسوف، من الطفولة والشباب وحتى المرحلة الحالية التي يعيشها، كل من: الطفل سليم حايك، الممثل عامر فياض، وفريد توفيق. كما يضم الوثائقي نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب منهم أسعد رشدان، مجدي مشموشي، كارول عبود.

كما يشارك بالعمل، السا زغيب، جينا ابو زيد، ريموند عازار، فادي ابي سمرا، خالد السيد، جوزيف ساسين، شربل زيادة، جوزيف اصاف، حسن حمدان، علي الزين، مصطفى السقا، جوزيف سلامة، ونيكولا مزهر.