أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية.. الوزراء يتوافدون على مقر المجلس لمناقشة ملفات مهمة

بدأ منذ قليل توافد عدد من الوزراء إلى مقر مجلس الوزراء، بالحى الحكومى، فى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور أول اجتماع للحكومة بالمقر الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور اوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

ومن المقرر أن يعقب اجتماع المجلس مؤتمر صحفى لدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.