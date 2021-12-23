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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس المكتب التجاري ببكين: فرص لزيادة صادرات الزيوت والتوابل والحلويات والأعشاب

صدى البلد

قال الوزير مفوض تجاري أحمد زكي رئيس المكتب التجاري المصري ببكين، إن هناك فرصا متاحة لزيادة صادرات الزيوت خاصة زيت الزيتون والتوابل والأعشاب والحلويات والعسل والسناكس والشيكولاته من مصر للصين.

وأشار إلى أن قيمة صادرات مصر للصين خلال العام الماضي بلغت نحو مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 14 مليار دولار، لتصل قيمة التجارة بين البلدين نحو 15 مليار دولار.

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وأوضح زكي أن معظم هيكل الصادرات المصرية للصين تتمثل في حاصلات زراعية وسلع صناعية نصف مصنعة وهندسية، بينما تعد أغلب الواردات المصرية من الصين في منتجات نهائية ومدخلات صناعية.

جاء ذلك خلال الندوة الإليكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان ” آليات تسجيل المنتجات الغذائية بالصين لسهولة التصدير” وذلك بالتعاون مع المجلس جهاز التمثيل التجاري والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعن أهم المنتجات الغذائية التي تستوردها الصين، ذكر أنها تتمثل في اللحوم ومصنوعاتها بقيمة 18 مليار دولار، والمنتجات البحرية، والألبان والزيوت ، والمشروبات الكحولية والفاكهة المصنعة والحلوى والسناكس والبهارات والعسل، منوها بأن هناك 3 فئات يمكن أن تزيد الصادرات المصرية منهم للسوق الصينية تتمثل في الزيوت وخاصة زيت الزيتون والتوابل والأعشاب والحلويات والعسل والسناكس والشيوكولاته، بينما باقي الفئات التي تستوردها الصين تعد صعبة المنافسة مع الدول الموردة.

ولفت زكي إلى أن الصين قامت باصدار قرار بضرورة تسجيل الشركات والمنتجات الغذائية الموردة إليها وذلك وفقا للقرارين 248 و 249، موضحا أن هذه القرارات جاءت في ظل ورود بعض المنتجات الغذائية إليها محملة بالفيروس، الأمر الذي جعلها تنتقل إلى تنظيم السوق والاستيراد.

وذكر أن القرار يشمل 18 فئة من المنتجات الغذائية مثل ” اللحوم والألبان والبيض والزيوت والخضروات الطازجة والتوابل والمكسرات”، وسوف تتولى بعض الجهات في مصر عمليه التسجيل وهم هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والبيطري.

وعن موسم تصدير الموالح، لفت إلى أنه جاري حاليا اعتماد قائمة الموردين والمزارع لعام 2021/ 2022، وتم ارسال خطاب لرئيس الحجر الزراعي من أجل قائمة الموردين وسيتم اجراء تفتيش عن طريق الفيديو في أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر الجاري

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