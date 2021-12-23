إنجاز غير مسبوق.. شريف صالح: أكثر من 4 آلاف مشروع بالصعيد

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه قبل عام 2014 الصعيد لم يلق الإهتمام الكامل من الدولة، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة كانت 30 مليار قبل هذا العام، ومن عام 2014 وحتى الأن تنمية الدولة وصلت إلى تريليون جنيت.

وأضاف شريف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أساس تنمية أى مجتمع هي إنشاء بنية أساسية، موضحا أن أهالي الصعيد شعروا بهذا التطور من خلال الطرق والكبارى ومحطات المياه والشرب والمهرباء والصرف الصحي والمجتمعات الجديدة والتجمعات الاقتصادية.

وتابع أن كل هذا يعد إنجاز لم يسبقه إنجاز لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن تشريف الرئيس السيسي بمحافظة أسيوط أمس وافتتاحه مشروعات تعتبر رسالة للصعيد، مضمونها وقوف الدولة بجانب الأبناء فى الصعيد وفتح مستقبل مشرق للتنمية المستدامة التي توفر الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن رؤية التنمية لصعيد مصر هي رؤية منبثقة لرؤية مصر 2030، وهدفها التنمية والرخاء والمواطنة للأهالي هناك، حيث أن المشروعات هناك تجاوزت ال4 آلاف مشروع، والكثير يأتي فى الأيام والسنوات القادمة.