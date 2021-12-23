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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022.

 

وجاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا تحدث خلاله الرئيس بوتين عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين، إن المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.

 

وأضاف أن الحرب ضد كورونا مستمرة و"نعرف عن خطورة متحور "أوميكرون"، مشددا على أنه لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا.

 

وأشار الرئيس الروسي إلى أن خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون".

 

وحول الاقتصاد الروسي، قال بوتين إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.

 

وتابع قائلا إن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى، مشيرا إلى أنه خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى.

 

وفي سياق أخر، قال بوتين إن هناك دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت "تسميم" نافالني.

 

ولفت بوتين، إلى أن هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس، مضيفا أن رد الأمريكيين على المبادرة الروسية بخصوص الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام.

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