بعد ساعات .. أغنية وبحلفلك لشيرين عبد الوهاب تحتل المركز الـ 6 عالميا

حققت أغنية وبحلفلك للفنانة شيرين عبد الوهاب مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ووصلت المرتبة السادسة عالميا فى قوائم أعلى الأغاني استماعا عبر اليوتيوب .

أغنية وبحلفلك لـ شيرين، من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان: محمود أنور، توزيع وميكس وماستر: محمد مجدي.

أغنية وبحلفلك

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد شاركت البوستر الدعائي لأغنية جديدة لها “وبحلفلك” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: بنجبك يا شيرين - ولع الدنيا - منتظرين العظمة.

أعمال شيرين عبد الوهاب

واصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدر تريند رقم “1” بأغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” عبر قناة روتانا الرسمية على موقع “اليوتيوب".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جداً حيث تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط من طرحها على “يوتيوب”، ومواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، نشرت أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة التي تحمل اسم خاصمت النوم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

طلاق شيرين وحسام حبيب

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء فيه: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا”.

وفى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".

شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور" أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها أحد أغانيها.