وسط مخاوف من انتكاسة وبائية.. قرار عاجل لـ المغرب لمكافحة كورونا

قررت حكومة المغرب، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، قرر تمديد حالة “الطوارئ الصحية” شهرا إضافيا، من 31 ديسمبر الجاري حتى 31 يناير 2022.

وكانت وزارة الصحة المغربية حذرت، من احتمالية "حدوث انتكاسة وبائية"، وذلك بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها.

وقالت الصحة المغربية، أول أمس الثلاثاء، إنه تم تسجيل 28 إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد.

وعلى إثر ذلك بات المغرب يقترب من توسيع فئة الملقحين ضد فيروس كورونا لتشمل الأطفال أقل من 12 سنة، خاصة في ظل اكتشاف حالات للمتحور أوميكرون في صفوف هده الفئة من الأطفال.

وقال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية المغربية ضد كوفيد- 19، إنه من الممكن أن يحدث تغيير في البرنامج الوطني للتلقيح، ليشمل الأطفال ما بين 5 و12 سنة، حسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأكد متوكل أن اللجنة العلمية للتطعيم تدرس قرار توسيع فئة الملقحين، وأن القرار الأخير يبقى رهينا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.