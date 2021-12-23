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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مبيدات وأدوية بيطرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية 

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية  حملة مكبرة، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية ،
بالتعاون مع مباحث التموين بالإسماعيلية وتحت إشراف الدكتور حامد الاقنص وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن ضبط ٤٥٠ قطعة مواد غذائية وتموينة، منتهية الصلاحية وذلك بنطاق حي ثالث.

كما تم ضبط مخبز بقرية الفردان التابعه لمركز ومدينة الاسماعيلية، لتصرفه في كمية من الدقيق المدعم بدون وجه حق وتبلغ الكمية ٥٠٠ كيلو .


وفي القنطرة شرق تم ضبط ١٧١ عبوة مبيدات واسمدة و ١٨١ عبوة أدوية طب بيطري منتهية الصلاحية.


وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومكافحة بيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مؤكداً على تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين.

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الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مديرية التموين التموين مبيدات

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