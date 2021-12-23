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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجيز استخدام علاج جديد لفيروس كورونا

ميرك الأمريكية
ميرك الأمريكية

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إجازة استخدام حبوب لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من انتاج شركة "ميرك".

وأقرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، أمس الأربعاء، أول علاج ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من إنتاج شركة فايزر، ويؤخذ عن طريق الفم.

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أثبت فاعليته ضد الفيروس .. علاج للملاريا يتصدى لمتحورات كورونا

وأعلن مسئولون أمريكيون أن إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كورونا الأسبوع الجاري.

وأضاف المسئولون المطلعون على هذا الأمر - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر و مولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الموافقة على استخدام عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" للاستخدام الطارئ.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها اشترت 10 ملايين جرعة من عقار شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، والذي أثبت فاعلية كبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتقليل عدد حالات دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بين البالغين طبقا لآخر التجارب السريرية.

فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 علاج كورونا التجارب السريرية حبوب لعلاج كورونا

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