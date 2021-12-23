أبوها متوفي وجوزها بيضربها.. محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة سيدة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ، ببحث حالة إحدى المواطنات ،التي قامت بنشر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، تشتكى فيه من سوء معاملة زوجها، وتستغيث للتدخل في حل مشكلتها ، خاصة وأنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسئ إليها بالضرب المبرح، وأنها تطلب المساندة للحصول على حقها كامرأة تحتاج للوقوف بجانبها ، خاصة وأن والدها متوفي "بحسب ما جاء في الفيديو ".

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، انتقلت شيماء كرم مديرة وحدة شؤون المرأة لمنزل السيدة ،للقائها وبحث حالتها على الطبيعة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الموضوع ، وتقديم المساعدة لها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأفادت مديرة الوحدة أنها تحدثت مع السيدة صاحبة الفيديو،وأكدت لها أن صوتها مسموع ورسالتها وصلت، وأن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد وجه بتقديم المساعدة لها للخروج من محنتها بالشكل المناسب والُمرضي لكافة الأطراف ، وبما يصب في صالح الأسرة التي تتكون من 4 أطفال ، علاوة على الأب والأم.