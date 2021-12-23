عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

21 يوما.. غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من المنيب وطريق أسوان

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

 

ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة ٢١ يوم تبدأ من الساعة ال ٦ صباح الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى صباح الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/١٣ على مدار ٢٤ ساعة.

 

وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الأتية:

القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير بإتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم )

الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

الدائري الأوتوستراد المشروعات القومية للطرق مطلع الطريق الدائري ميدان المنيب طريق اسوان

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو غلق الطريق الدائرى الأوسطى

ترشيحاتنا

عودة الدب الروسي .. نهاية عصر توسع الناتو شرقا | تقرير

خالد ميري : الصعيد الآن بقلب الدولة بعد أن كان أهالينا هناك يعانون الحرمان..فيديو

اوبل وهيونداي و سوزوكي.. ابرز السيارات الهاتشباك عام 2021 بالسوق المصري.. صور

الطقس السيئ.. انهيار منزل في الإسكندرية ووفاة شخص وتلف 5 سيارات

جالطة سراي يرسل خطابًا رسميًا لشراء مصطفى محمد من الزمالك

بلاغ من اتحاد الكرة لـ FIFA بشأن المرشحين لانتخابات الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

8 تصريحات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

مدبولي : تنسيق بين جميع أجهزة الدولة لسرعة مجابهة مختلف أنواع الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

فيديو

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ