21 يوما.. غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من المنيب وطريق أسوان

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة ٢١ يوم تبدأ من الساعة ال ٦ صباح الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى صباح الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/١٣ على مدار ٢٤ ساعة.

وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الأتية:

القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير بإتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم )

الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.