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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تخرج المجموعة 41 من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف في إطار التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، أسماء المجموعة الحادية والأربعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (20) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (792) خريجًا .
يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .
 

الخريجون الجدد هم:  

1.  ناصر سالم سليم حسن البحر الأحمر إمام وخطيب
2.  عماد محمد حمدي الحسيني كفر الشيخ  إمام وخطيب
3.  مصطفى محمد عبدالعزيز المنوفية إمام وخطيب
4.  محمود محمد عبد المعبود حسان  المنوفية إمام وخطيب
5.  علي جمال علي السباعي المنوفية إمام وخطيب
6.  أحمد بكري حسني بني سويف إمام وخطيب
7.  محمد علي محمد حبيب الدقهلية إمام وخطيب
8.  السيد حجاج السيد فتح الله الغربية  إمام وخطيب
9.  حسن محمد ذكي محمد أسوان إمام وخطيب
10.  عبدالستار فوزي عبد البر مطروح إمام وخطيب
11.  ناصر سيد أحمد شرقاوي الأقصر إمام وخطيب
12.  أحمد سمير عطية الشرقاوي الغربية إداري
13.  محمد جلال أحمد الجزار الغربية إداري
14.  محمد بكر محمد المزين البحيرة إداري
15.  سالم عبدالسلام عامر سعده الإسكندرية إداري
16.  أحمد حسن أحمد الخولي الإسكندرية إداري
17.  أيمن منصور عبداللطيف الشرقية إداري
18.  إبراهيم محمد فهمي إبراهيم الديوان العام إداري
19.  إيمان أحمد فريد أبو حديد القاهرة واعظة
20.  منال عبدالوهاب أمين الجيزة واعظة

وزير الأوقاف: الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني أحد أهم أولوياتنا في المرحلة الراهنة

أئمة الأوقاف: العاصمة الجديدة منجز حضاري يضاف إلى التاريخ العريق لمصر

الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأئمة المساجد الكبرى بمقر وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، حيث أكد أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني أحد أهم أولوياتنا في المرحلة الراهنة.

وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم، إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.

كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت (٣١) صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات  التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

الحاسب الالي وزارة الأوقاف التدريب والتأهيل الرخصة الدولية التباعد الاجتماعي أكاديمية الاوقاف الدولية الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني وزير الاوقاف

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