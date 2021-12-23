ضمن حياة كريمة.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدا جديدا بـ 9 محافظات غدا

تفتتح وزارة الأوقاف، 24 مسجدًا يوم غدٍ الجمعة؛ منها 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخرين منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 427 مسجدًا منها 370 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و57 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. رياض الصالحين - السلوم



مديرية أوقاف سوهاج

2. الرضوان – بندر سوهاج

3. التوبة - البربا- جرجا

4. آل كمالي – المجابرة - جرجا

5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة

6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج

7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام



مديرية أوقاف أسيوط

8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط

9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط

10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي

11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية

12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط

13. الفتح – مركز ديروط



مديرية أوقاف أسوان

14. الانبياء – حجازة - كوم امبو

15. الكرابله غرب - الزنيقة

16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق



مديرية أوقاف المنيا

17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار

18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط

19. التقوى – ابطوجة – بني مزار



مديرية أوقاف البحيرة

20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات

21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة



مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمن – قرية أسكر - الصف



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف أسوان

1. العوضاب – الزنيقة



مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار

شعائر صلاة وخطبة الجمعة

تنقل القناة الأولى والفضائية المصرية، وعدد من القنوات الخاصة غداً شعائر صلاة وخطبة الجمعة، من مسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة التي عنونتها وزارة الأوقاف تحت عنوان “ صفات المؤمنين في القرآن الكريم”، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد محروس طلبه، وخطيباً الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

وفي إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في اجتماع قيادات الأوقاف بمحافظة بورسعيد، صباح الجمعة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.