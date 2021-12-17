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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

" صفات المؤمنين في القرآن الكريم ".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف  موضوع خطبة الجمعة  تحت عنوان : "صفات المؤمنين في القرآن الكريم " .

طالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى سياق آخر قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن نزول القرآن الكريم باللغة العربية هو تشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى:" وإنه لذكر لك ولقومك"، والتكليف لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده يقول تعالى "وسوف تسؤلون عن حمل هذه الأمانة.

ولفت وزير الأوقاف خلال شعائر صلاة الجمعة اليوم من رحاب مسجد ابن عطاء آلله السكندري، بمحافظة القاهرة، إلى أن تعلم اللغة العربية وإتقانها من الدين، مستدلاً بما روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حيث مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم فقالوا: إنا قوم "متعلمين"، فأعرض مغضبا، وقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم.
نقل التليفزيون، شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري، من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة، وأثير موجات الإذاعة المصرية، والتي تأتي تحت عنوان: "لغة القرآن والحفاظ على الهوية".

وزارة الأوقاف الخطبة نزول القرآن الكريم شعائر صلاة الجمعة مسجد ابن عطاء آلله السكندري

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