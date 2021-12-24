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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: تدشين "أسبوع الصعيد" يثبت اهتمام الرئيس بمحافظات الوجه القبلي

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير،عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تدشين الرئيس السيسى لـ “أسبوع الصعيد” يؤكد أن الرئيس يريد أن يثبت أنه يولى محافظات الصعيد كل الإهتمام الذى يوليه لمحافظات الوجه البحرى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى أن يكون لدينا فى محافظات الصعيد 50 مليون شخص يعمل بنفس كفاءة الرئيس السيسى ، بحيث يكون لديهم القدرة على إتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب. 

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضى، "أسبوع الصعيد"، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، بمثابة أول جولة موسعة يجريها في الصعيد، تستمر لمدة أسبوع كامل، ويرافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والتي سيبلغ حجم الاستثمارات بها بنحو إجمالي 92,4 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم لأهالينا بالصعيد.

وتشمل تلك الزيارة، بعض المشروعات في قطاع البترول والبتروكيماويات، القطاع الذي كلف الرئيس بالاهتمام به، لتحقيق قيمة مضافة من قدرتنا النفطية، خاصة عقب دخول حقل ظهر على خريطة الإنتاج، وبدء تحقيق فائض في الميزان التجاري بقطاع البترول.

الرئيس السيسي أسبوع الصعيد الوجه البحرى محافظات الصعيد المشروعات التنموية

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