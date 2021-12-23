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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمار حمدي يرفض دور الكومبارس في الأهلي و يطلب الرحيل في يناير

عمار حمدي
عمار حمدي

كشف عمار حمدي لاعب وسط الأهلي عن رغبته  في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي  بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية.

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "عمار حمدي لاعب وسط الأهلي كشف عن رغبته  في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي  بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية، واعتماد الجهاز الفني على عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج بجانب وجود بيرسي تاو وميكسيوني وأحمد عبدالقادر".

وأكد شبانة أن مصدر مسئول كشف أن عمار حمدي أبلغ إدارة النادي والجهاز الفني أنه يرغب في المشاركة بصفة أساسية ويفكر في الرحيل بجدية عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ورفضه القيام بدور الكومبارس والإكتفاء فقط بالتدريبات ومشاهدة زملائه من المدرجات والابتعاد عن المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وتابع شبانة أن المصدر أضاف أن هناك رفض من قبل لجنة التخطيط لرحيل اللاعب وأكدت اللجنة على ثقتها فى عمار حمدي كأحد أبرز المواهب الكروية فى الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة ويستحق الحصول على فرصة كافية مع الفريق .

عمار حمدي الأهلى حمدي فتحي عمرو السولية اليو ديانج بيرسي تاو ميكسيونى

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