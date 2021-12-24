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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا ضيفة برنامج "واحد من الناس" .. اليوم

الراقصة دينا
الراقصة دينا

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة دينا وتكشف أسرارا وكواليس خاصة عن حياتها وأحب الألقاب إلى قلبها، وأسباب الهجوم عليها ، ومن تكون أفضل راقصة  قامت بالتمثيل.

كما تتحدث عن رد فعلها عندما كتبوا عنها فى فرنسا، ومدى شعورها انها دخلت تاريخ الرقص ؟، وهل دراستها للفلسفة أفادتها فى حياتها ؟".

دينا تتحدث عن زيجاتها وأقرب حب لها في واحد من الناس

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وتكشف أسرارا عن دورها في مسلسل السيدة زينب ومسلسل سكن البنات والحرباية ، كما تصور حاليا مع محمود حميدة مسلسل نقل عام، كما تتحدث عن تعرضها للضرب على يد فتحي عبد الوهاب بمسلسل الطوفان.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربتها في الفوازير  وعن افضل الافلام والمسرحيات في حياتها، وتتطرق دينا إلى الحديث عن حياتها الخاصة وعدد زيجاتها وأقرب حب إلى قلبها، ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة  مساء الجمعة على شاشة الحياة.

 

برنامج واحد من الناس واحد من الناس دينا الفنانة دينا عمرو الليثي

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