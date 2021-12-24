دينا ضيفة برنامج "واحد من الناس" .. اليوم

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة دينا وتكشف أسرارا وكواليس خاصة عن حياتها وأحب الألقاب إلى قلبها، وأسباب الهجوم عليها ، ومن تكون أفضل راقصة قامت بالتمثيل.

كما تتحدث عن رد فعلها عندما كتبوا عنها فى فرنسا، ومدى شعورها انها دخلت تاريخ الرقص ؟، وهل دراستها للفلسفة أفادتها فى حياتها ؟".

وتكشف أسرارا عن دورها في مسلسل السيدة زينب ومسلسل سكن البنات والحرباية ، كما تصور حاليا مع محمود حميدة مسلسل نقل عام، كما تتحدث عن تعرضها للضرب على يد فتحي عبد الوهاب بمسلسل الطوفان.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربتها في الفوازير وعن افضل الافلام والمسرحيات في حياتها، وتتطرق دينا إلى الحديث عن حياتها الخاصة وعدد زيجاتها وأقرب حب إلى قلبها، ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة على شاشة الحياة.