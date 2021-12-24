بعد عودة الحج والعمرة.. غرفة السياحة تحذر المواطنين من الشركات المزيفة

قال أحمد عبد الجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية تطبق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا بشكل جاد، لدرجة أنها تمنع دخول أي مكان بدون الكمامة.



وأضاف "أحمد عبد الجواد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي": "السعودية قامت بزيادة عدد المرافقين في الغرف داخل الفنادق، لتشمل 4 أفراد بدلا من فرد أو اثنين.. أنت لو رفضت تلبس الكمامة مش هتدخل الحرم وممكن يلغوا العمرة".





وحذر المواطنين من شركات السياحة المزيفة والإعلانات المزيفة المنتشرة على السوشيال ميديا، قائلا: “يجب أن تكون الشركات السياحية مرخصة ولها رقم ترخيص، من أجل التأكد من سلامة الشركة والحصول على كافة حقوقك”.



وأوضح أن الدولة المصرية توفر كافة أنواع اللقاحات للمواطنين، مضيفا: "مفيش حد هيسافر من غير التطعيم".

وفيما يخص بوابة العمرة، أشار إلى أنها بوابة تتبع الحكومة المصرية ووزارة السياحة تشمل كافة شركات السياحة المعتمدة من قبل الدولة، والشركات معتمدة وتوفر كافة الأنشطة للمعتمرين.



