ارتداء الكمامات والتباعد البدني.. العراق يصدر توجيهات بشأن إجراءات الاحتفال بالكريسماس

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا هاما بشأن الإجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة.

وذكرت الصحة العراقية وفق بيانها أنه: "من منطلق مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار المتحور الجديد تدعو وزارة الصحة المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة".

وأضافت وزارة الصحة العراقية: "وزارتنا تدعو القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، اضافة الى توفير كافة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الأماكن".

وأكدت الصحة العراقية، أن اللقاح هو السبيل الأنجح لمقاومة الموجة القادمة وأن كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الإسراع في التوجه لتلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".