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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الكويتي: أمن البلاد لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن

الكويت
الكويت

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، أن أمن الكويت لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن، الذين يسعون دائماً إلى المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وتابع الصباح وفق صحيفة الوطن الكويتية: "هم السد الحامي في وجه كل من تسول له نفسه، المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها، ويشهد التاريخ ببطولات وتضحيات منتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا في طليعة القوات المشاركة في كافة الحروب العربية والعمليات الانسانية، ودورهم المشهود في التصدي للغزو وتحرير وطنهم من براثن الاحتلال، وهذه المواقف سوف تبقى دائماً محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي".

جاء هذا التصريح خلال زيارة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، إلى لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية، حيث كان في استقبال لدى وصوله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة وآمر لواء التحرير الآلي/6 العميد الركن طلال سعدي فالح وعدد من ضباط اللواء.

واستهلت الزيارة بتقديم شرحٍ مفصل عن أهم الواجبات المناطة بلواء التحرير الآلي/6 بالإضافة إلى بيان طبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها، كما قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بجولةٍ داخل اللواء شملت كتيبة المشاة/5 ، ومبنى المشبهات، وميدان رماية المسدس، وكتيبة الإمداد/85، وورشة النجارة والصيانة، تخللها تقديم عروضٍ للآليات المدرعة وعربات القيادة، وأسلحة المشاة.

ونقل الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال الزيارة تحيات وتقدير أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين، ورئيس مجلس الوزراء  لمنتسبي الجيش الكويتي، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة على متابعة شؤون وأوضاع رجال قواتنا المسلحة، والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها، فهم دروع الوطن، وهم أول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأضاف في كلمة له بأن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات، فقد شهدت القوة البرية تسلم الدبابة الجديدة M1A2K، كما أدخلت القوة الجوية طائرات الكراكال الحديثة ضمن طائراتها العاملة بالخدمة، وبدأت في تسلم أولى دفعات طائرات اليوروفايتر، وبالنسبة للقوة البحرية فقد تم التعاقد لصيانه وتحديث السفن والزوارق العاملة ضمن اسطولها، والنظر في توفير كافة احتياجات القوة من المعدات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على كفاءة وقدرة قواتنا البحرية.

ودعا الشيخ حمد جابر العلي الصباح منتسبي القوة البرية إلى مواصلة التعلم والعمل والتدريب لمواكبة خطة التحديث والتطوير وللنهوض بمستوى القوات المسلحة وإعادة الجيش الكويتي إلى سابق عهده الزاخر بالتميز والتفوق والمنافسة.

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