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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة

إفتتاح مساجد جديدة
إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 

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وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .    

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 315 مسجد بتكلفة تجاوزت 430 مليون جنيه فى طفرة كبيرة  لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك بالتزامن مع  افتتاح عدد 3 مساجد جديدة  بمراكز كوم حمادة وكفر الدوار و الدلنجات بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون  و 500 ألف جنيه وتلك المساجد هى الآتي: -

-  مسجد البحري شبرا اوسيم بكوم حماده والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة  610 م بتكلفة إجمالية 4 مليون و 100 ألف جنيه. 

- مسجد عمارة بقرية كوم البركة بكفر الدوار جهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة  192 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه. 

-  مسجد عوض سمك بقرية زاوية حمور بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة  105 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه. 

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" صفات المؤمنين في القرآن الكريم" أن الإيمان من أعظم نعم الله على الإنسان و أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بالعديد من الصفات في القرآن الكريم، والإيمان الحقيقي يمتد أثره إلى المجتمع فما أجمل أن نتحلى بتعاليم الإيمان حتى يتحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة والسعادة فى الدنيا والآخرة.

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