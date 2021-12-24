فوائد زيت السلمون للجسم.. والطريقة الصحيحة لاستخدامها واستخراجه

هناك العديد من فوائد زيت السلمون للجسم؛ حيث يشتهر زيت السلمون بكونه مصدر غني للغاية بدهون أوميغا 3، وهي دهون أولية موجودة في زيت السلمون مكونة من حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).



و ربطت الأبحاث بين فوائد زيت السلمون للجسم ومكوناته من EPA و DHA ومجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الدماغ وتقلل الالتهابات.

فوائد زيت السلمون للجسم





أضرار زيت السلمون للجسم

وقد يكون هناك بعض أضرار زيت السلمون للجسم إن تم تناوله بإفراط ، ومن أبرز أضراره في حالة الإفراط من تناوله الإلحاق ببعض الآثار الجانبية بعد تناوله ، لذا عليك إستشارة الطبيب قبل تناول مكملات زيت السلمون.



وتسبب أضرار زيت السلمون للجسم الغثيان أو الانتفاخ أو التجشؤ، وفي الحالات الخطيرة قد يحدث نزيف، وظهور بعض الكدمات. وإذا استمرت أي من هذه التأثيرات أو ساءت ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور. إذا أمرك طبيبك باستخدام هذا المنتج ، فتذكر أن طبيبك قد رأى أن الفائدة التي تعود عليك أكبر من مخاطر الآثار الجانبية.



والكثير من الأشخاص الذين يستخدمون هذا الدواء لا يعانون من أضرار زيت السلمون للجسم أو آثار جانبية خطيرة. لذا أخبر طبيبك على الفور في حالة حدوث أي من هذه الآثار الجانبية غير المحتملة أو الخطيرة .



ومن النادر حدوث حساسية ناتجة عن أضرار زيت السلمون للجسم . ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض حساسية خطيرة، بما في ذلك: طفح جلدي ، حكة ، تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق) ، دوار شديد ، صعوبة في التنفس .



وإذا كنت تتناول أدوية لعلاج سيولة الدم ، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل البدء في تناول مكمل زيت السلمون ، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف؛ حيث أن التفاعلات الدوائية قد تغير طريقة عمل أدويتك أو تزيد من خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة.



طرق استخدام زيت السلمون

وهناك العديد من طرق استخدام زيت السلمون؛ حيث يسهل إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك، ويعد دمج زيت السلمون في نظامك الغذائي أمرًا سهلاً، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3.5 أونصة (100 جرام) من الأسماك الدهنية مثل السلمون مرتين على الأقل في الأسبوع.



ويعتبر سمك السلمون الطازج أو المجمد أو المعلب كلها خيارات رائعة للحصول على زيت السلمون؛ حيث يمكن بتتبيل شرائح السلمون بالثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون وتشويحها على صينية مع مجموعة متنوعة من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ان تكون أحد طرق إستخدام زيت السلمون .



وإذا كنت لا تحب تناول سمك السلمون ولكنك لا تزال ترغب في الاستفادة من فوائده الصحية ، ففكر في تناول مكمل زيت السلمون؛ حيث تأتي معظم مكملات زيت السلمون في صورة سائلة أو كبسولة هلامية، يمكن العثور عليها في الصيدليات .



ويمكن أن تختلف طرق استخدام زيت السلمون بحسب الجرعات المخصصة لكل شخص. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون الاستهلاك اليومي للشخص البالغ حوالي 1 جرام من زيت السلمون الذي يحتوي على كل من EPA و DHA مناسبًا.



وقد يكون من الأفضل تجنب استخدام زيت السلمون أكثر من 3 جرامات يوميًا، ومن المحتمل أن تكون مكملات زيت السلمون آمنة لمعظم الناس، ولكن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مريحة ، مثل الغثيان وحموضة المعدة والإسهال.



وإذا كنت تتناول أدوية لعلاج سيولة الدم ، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل البدء في تناول مكمل زيت السلمون ، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف .

فوائد زيت السلمون للجسم

الطريقة الصحيحة لإستخلاص زيت السلمون



وبالنسبة لـ الطريقة الصحيحة لإستخلاص زيت السلمون، فإن زيت السمك يتم استخراجه من أنسجة الأسماك، وعادة ما يأتي من الأسماك الزيتية، مثل سمك الرنجة، التونة، الأنشوجة والماكريل. مع ذلك يتم إنتاجه في بعض الأحيان من كبد الأسماك الأخرى، كما هو الحال مع زيت كبد سمك القد.



ويعتبر زيت السلمون مصدرًا غنيًا بدهون أوميغا 3 DHA و EPA؛ حيث يرتبط استهلاك أوميغا 3 من زيت السلمون بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الالتهاب والمساعدة في إدارة الوزن وتعزيز صحة القلب والدماغ.



ويمكنك الحصول على فوائد زيت السلمون عن طريق تضمين السلمون في نظامك الغذائي أو تناول مكمل زيت السلمون. ومع ذلك ، يمكن الالتزام بالكمية الموصى بها من السلمون في الأسبوع والجرعة الموصى بها من زيت السلمون. الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية.



وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان زيت السلمون مناسبًا لنظامك الغذائي ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية للحصول على الطريقة الصحيحة لإستخلاص زيت السلمون .



وتعتبر الطريقة الصحيحة لإستخلاص زيت السلمون هي بتناول مكملات زيت السلمون عن طريق الفم حسب التوجيهات؛ حيث اتبع جميع التعليمات الموجودة على ملصق العبوة. إذا كان لديك أي أسئلة ، اسأل طبيبك أو الصيدلي .



وإذا كنت تستخدم الكبسولات المعوية المغلفة ، ابتلع كبسولات زيت السلمون. إذا كنت تستخدم الشكل القابل للمضغ من هذا المنتج ، فقم بمضغه جيدًا قبل البلع، وإذا كنت تستخدم الشكل السائل لهذا الدواء ، فقم بقياس الجرعة بعناية باستخدام ملعقة.

**مصدر الخبر من موقع : healthline | webmd