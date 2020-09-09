مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك

زيت السمك هو أحد الزيوت الصحية المفيدة للغاية المصنوعة من أنسجة الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والرنجة وما إلى ذلك ، وهو مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وتم ربطه بعدد كبير من الفوائد الصحية، كما يشيع استهلاك زيت السمك في شكل مكملات غذائية.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم الأثار الجانبية الناتجة عن تناول جرعة كبيرة من زيت السمك...
1. انخفاض ضغط الدم
أظهرت دراسة أن مرضى غسيل الكلى الذين يتناولون 2 جم من مكملات زيت السمك يوميًا يقللون من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وبالمثل ، أظهرت دراسة أخرى أن تناول مكملات زيت السمك يقلل من ضغط الدم بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، على الرغم من أن هذه الآثار يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنها قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وبالتالي ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول مكملات زيت السمك.
اقرأ ايضًا |
2. ارتفاع نسبة السكر في الدم
تظهر الدراسات البحثية أن تناول جرعات عالية من مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، أظهرت دراسة أن مرضى السكري من النوع 2 الذين تناولوا 8 جم من مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يوميًا أدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خلال فترة ثمانية أسابيع، لذلك ، يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 استخدام مكملات أوميغا 3 بحذر.
3. الأرق
قد يؤثر تناول جرعات زائدة من مكملات زيت السمك على جودة النوم، أشارت دراسة حالة إلى أن مريض لديه تاريخ من الاكتئاب واستهلك جرعات عالية من مكملات زيت السمك زاد من أعراض الأرق والقلق، ومع ذلك ، فإن الدراسات البحثية الحالية محدودة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الجانب.