مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك

زيت السمك هو أحد الزيوت الصحية المفيدة للغاية المصنوعة من أنسجة الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والرنجة وما إلى ذلك ، وهو مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وتم ربطه بعدد كبير من الفوائد الصحية، كما يشيع استهلاك زيت السمك في شكل مكملات غذائية.





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