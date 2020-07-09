تقوية المناعة وتحسين صحة القلب.. 4 فوائد لحبوب زيت السمك

فوائد عديدة لتناول حبوب زيت السمك لذا نقدم إليك أبرز الفوائد التي تحدث لجسمك التي أثبتت فاعليتها علميا، إذا بدأت بتناول زيت السمك كل يوم، وفقا لموقع "برايت سايد".





1. تحسين صحة قلبك





أحماض أوميجا 3 الدهنية في زيت السمك هي حماة عظيمة للقلب . إنها مفيدة لقمع ضربات القلب غير المنتظمة ويمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.





2. زيادة الذاكرة الخاصة بك





زيت السمك ضروري لوظيفة الدماغ وقد أظهرت أن زيت السمك يمكن أن تحسن الذاكرة حقا، ولكن هذا التأثير ينخفض مع تقدم العمر.













3. خفض وزنك





بالطبع ، من المستحيل فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي ، ولكن إضافة زيت السمك إلى نظامك الغذائي قد يساعدك على تسريع العملية. إن تناول زيت السمك يقلل من الشهية ، ويجعل برنامج التمرين أكثر فعالية ، ويقلل من تخزين الدهون في الجسم.





4. تقوية جهاز المناعة لديك



