للنساء والرجال أسرع مشروب للتخلص من الكرش

إليك الوصفة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:



مشروب الجريب فروت والقرفة :







فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق



بعد الغلي قومى بتصفية المشروب



فى الخلاط الكهربائى ضعى الجريب فروت وأسحقيه جيدًا وأضيفى إليه المكونات السابقة وأبدئى فى الضرب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتناول كوب من المشروب بعد الإفطار يوميا سيساعدك تلك المشروب على كبح شهيتك وإنقاص الوزن أسرع.

المكونات:ملعقة من الجنزبيل المطحونملعقة من القرفة1 كوب ماءملعقة من الروزمارىثمرة جريب فروتطريقة التحضير: