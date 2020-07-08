للنساء والرجال أسرع مشروب للتخلص من الكرش

بجانب إتباع الرجيم الغذائى المتوازن لإنقاص الوزن إزالة الكرش يمكنك الاعتماد على تناول المشروبات الحارقة للدهون لتساعد على نحت الجسم والتخلص من دهون البطن المزعجة التى تراكمت طوال فترة الحجر المنزلي:
إليك الوصفة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
مشروب الجريب فروت والقرفة :
المكونات:
ملعقة من الجنزبيل المطحون
ملعقة من القرفة
1 كوب ماء
ملعقة من الروزمارى
ثمرة جريب فروت
طريقة التحضير:
فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق
بعد الغلي قومى بتصفية المشروب
فى الخلاط الكهربائى ضعى الجريب فروت وأسحقيه جيدًا وأضيفى إليه المكونات السابقة وأبدئى فى الضرب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتناول كوب من المشروب بعد الإفطار يوميا سيساعدك تلك المشروب على كبح شهيتك وإنقاص الوزن أسرع.