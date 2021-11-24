عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل السلمون المخلل

طريقة عمل السلمون
طريقة عمل السلمون المخلل

يعتبر السلمون المخلل من أشهر الأكلات الموجودة في المطبخ الأسيوي، وهي وصفة لذيذة وشهية و مفيدة وصحية، ويمكن تحضيرها لتقديمها داخل السندويتشات فيما بعد.
 

زيت السلمون للجسم.. الجرعات والأضرار

غني بالأوميجا 3.. فوائد زيت السلمون للجسم


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل السلمون المخلل بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي من المقبلات الخفيفة واللذيذة، يمكن تجربتها إن كنتم من محبي الأكلات الجديدة والمختلفة.
 

طريقة عمل السلمون المخلل 

 

طريقة عمل السلمون المخلل 


مقادير طريقة عمل السلمون المخلل :

كيلو سمك السلمون، مقطع  قطع فيليه
½ كوب سكر
¾ كوب ملح كوشير
1 ملعقة كبيرة فلفل
1 ملعقة كبيرة شبت، أو حسب رغبتك
1 حبة ليمون، مقطعة إلى شرائح ودجز، للزينة
طريقة عمل السلمون المخلل :

1- يجب التأكد من خلو السلمون من أي شوك، وفي وعاء صغير، يخلط السكر مع الملح والفلفل والشبت.
2- نستخدم لفافة غلاف بلاستيكي كبيرة بما يكفي لتغليف سمك السلمون تمامًا.
3-  نقوم برش نصف خليط الملح والسكر على السلمون .
4- نضع السلمون في اللفافة مع وضع جانب الجلد لأسفل، أو نقوم بإزالة الجلد، ونقوم برش خليط الملح والسكر المتبقي.
5- نقوم بلف الغلاف البلاستيكي حول السلمون، مع ترك النهايات مفتوحة حتى يخرج السائل من سمك السلمون حتى يتم تصفيته تماماً.
6- .نضع السلمون في صينية زجاجية عميقة ثم يضاف وزن فوق السلمون.
7- يوضع السلمون في البراد لمدة 24-48 ساعة، حتى يتماسك السلمون، ثم نقوم بغسله تحت الماء البارد ونتركه حتى يجف.
8- نقوم بواسطة السكينة شرائح قطع رفيعة، وتقديمه في السندويتشات او بجانب الأكلات كنوع من المقبلات الشهية والصحية .

السلمون السلمون المخلل طريقة عمل السلمون المخلل وصفات المطبخ الأسيوي وصفات صحية مقبلات شهية

موضوعات متعلقة

أكلات السودان .. طريقة عمل قراصة بدمعة الدجاج

أكلات الخليج .. طريقة عمل الثريد

أكلات العراق.. طريقة عمل الكليجة في المنزل

أكلات الخليج .. طريقة عمل دجاج برياني

ترشيحاتنا

نظام آبي أحمد يلفظ أنفاسه الأخيرة |ضربة موجعة تعجل بالنهاية

برلماني: القطاع الخاص يتسم بـ حسن الإدارة.. ومشاركته للدولة تحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية العالمية

الإفتاء: الصحابة لم يأمروا بهدم الآثار في البلاد التي دخلوها

من وراء شائعة تسمم طلاب المدارس؟ وزير التعليم يكشف المستور بـ 20 تصريحا

شظية القدم.. عملية جراحية عاجلة لـ مروان محسن.. تعرف على مدة غيابه

وزيرة الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

قرار جديد من الحكومة بشأن لقاحات كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

فيديو

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ