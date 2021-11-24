من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل السلمون المخلل

يعتبر السلمون المخلل من أشهر الأكلات الموجودة في المطبخ الأسيوي، وهي وصفة لذيذة وشهية و مفيدة وصحية، ويمكن تحضيرها لتقديمها داخل السندويتشات فيما بعد.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل السلمون المخلل بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي من المقبلات الخفيفة واللذيذة، يمكن تجربتها إن كنتم من محبي الأكلات الجديدة والمختلفة.



طريقة عمل السلمون المخلل

طريقة عمل السلمون المخلل



مقادير طريقة عمل السلمون المخلل :



كيلو سمك السلمون، مقطع قطع فيليه

½ كوب سكر

¾ كوب ملح كوشير

1 ملعقة كبيرة فلفل

1 ملعقة كبيرة شبت، أو حسب رغبتك

1 حبة ليمون، مقطعة إلى شرائح ودجز، للزينة

طريقة عمل السلمون المخلل :



1- يجب التأكد من خلو السلمون من أي شوك، وفي وعاء صغير، يخلط السكر مع الملح والفلفل والشبت.

2- نستخدم لفافة غلاف بلاستيكي كبيرة بما يكفي لتغليف سمك السلمون تمامًا.

3- نقوم برش نصف خليط الملح والسكر على السلمون .

4- نضع السلمون في اللفافة مع وضع جانب الجلد لأسفل، أو نقوم بإزالة الجلد، ونقوم برش خليط الملح والسكر المتبقي.

5- نقوم بلف الغلاف البلاستيكي حول السلمون، مع ترك النهايات مفتوحة حتى يخرج السائل من سمك السلمون حتى يتم تصفيته تماماً.

6- .نضع السلمون في صينية زجاجية عميقة ثم يضاف وزن فوق السلمون.

7- يوضع السلمون في البراد لمدة 24-48 ساعة، حتى يتماسك السلمون، ثم نقوم بغسله تحت الماء البارد ونتركه حتى يجف.

8- نقوم بواسطة السكينة شرائح قطع رفيعة، وتقديمه في السندويتشات او بجانب الأكلات كنوع من المقبلات الشهية والصحية .