السمكة الذهبية.. 10 فوائد خارقة لتناول السلمون

يعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة المغذية على، كما ان هذه السمكة الدهنية المشهورة مليئة بالعناصر الغذائية وقد تقلل من عوامل الخطر للعديد من الأمراض.

كما أنها لذيذة ومتعددة الاستخدامات ومتوفرة على نطاق واسع في العديد من الأماكن

وكشفا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز فوائد تناول سمك السلمون على الصحة ..

1_ السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتخفض ضغط الدم وتقلل من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض.

2_ يحتاج جسمك إلى البروتين للشفاء وحماية صحة العظام ومنع فقدان العضلات ، من بين أمور أخرى، يوفر السلمون 22-25 جرامًا من البروتين لكل 3.5 أونصة.

3_ يعتبر سمك السلمون مصدرًا ممتازًا للعديد من فيتامينات ب اللازمة لإنتاج الطاقة والسيطرة على الالتهابات وحماية صحة القلب والدماغ.

4_ يوفر 100 جرام من سمك السلمون 11-18٪ من RDI من البوتاسيوم ، مما يساعد على التحكم في ضغط الدم ومنع احتباس السوائل الزائد.

5_ توفر حصة 100 جرام من سمك السلمون 59-67٪ من RDI من السيلينيوم ، وهو معدن يشارك في حماية صحة العظام وتحسين وظائف الغدة الدرقية وتقليل مخاطر الإصابة

6_ أستازانتين هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في سمك السلمون والتي قد تفيد القلب والدماغ والجهاز العصبي وصحة الجلد.

7_ يمكن أن يساعد تناول السلمون في الحماية من أمراض القلب عن طريق زيادة مستويات دهون أوميغا 3 وتقليل مستويات دهون أوميغا 6 وتقليل الدهون الثلاثية.



8_ قد يساعدك تناول السلمون على التحكم في وزنك عن طريق تقليل الشهية وزيادة معدل الأيض وزيادة حساسية الأنسولين وتقليل دهون البطن.

9_ يمكن أن يساعد سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى في تقليل الالتهاب ، مما قد يقلل من عوامل الخطر للعديد من الأمراض ويحسن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بحالات التهابية.

10 _ قد يساعد استهلاك السلمون المتكرر في تقليل أعراض القلق والاكتئاب وحماية صحة دماغ الجنين أثناء الحمل وتقليل مخاطر مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر

كما ان سمك السلمون له نكهة لذيذة ويمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة