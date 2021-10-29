زيت السلمون للجسم.. الجرعات والأضرار

تأتي زيوت السمك من الأسماك الدهنية أو الزيتية ، مثل سمك السلمون المرقط والماكريل والتونة والرنجة والسردين والسلمون.

حيث أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والعديد منها يحتوي على فيتامينات أ و د.

كثير من الناس يستخدمون زيت السمك ومكملات أوميغا 3 لأنهم يعتقدون أن لها فوائد صحية.

ونذكر لكم فوائد زيت السلمون للجسم وكل ماتحتاج معرفته عنه

فوائد زيت السلمون للجسم

مفيد للقلب والأوعية الدموية فان أوميغا 3 الأحماض الدهنية في زيت السمك قد يساعد في منع أمراض القلب و السكتة الدماغية ، وفقا لAHA.

على وجه التحديد ، قد تساعد أوميغا 3 علي

مستويات الدهون الثلاثية

الكوليسترول

ضغط دم مرتفع



وقد وجدت دراسة 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة أطول من 1 في الشهر زيارتها ظيفة أفضل القلب والأوعية الدموية خلال التجارب المجهدة نفسيا.

في عام 2012، لاحظ الباحثون أن زيت سمك السلمون ، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، يساعد في استقرار آفات تصلب الشرايين.

وقد وصي بتناول الأسماك ، وخاصة الأسماك الزيتية ، مرتين على الأقل في الأسبوع.

يقولون أن هذا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

" يربط مكملات زيت السمك بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الموت المبكر.



ومن فوائد زيت السلمون أنه بدهون أوميغا 3.

دهون أوميغا 3 الأولية الموجودة في زيت السلمون هي حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك.

ربطت الأبحاث بين تناول EPA و DHA ومجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الدماغ وتقليل الالتهابات.

تشير الأبحاث إلى أن أوميغا 3 الموجودة في زيت السلمون قد تلعب دورًا في خفض الدهون الثلاثية وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

وجدت دراسة استمرت 4 أسابيع أجريت على 19 شخصًا أن تناول ما يصل إلى 9.5 أونصات (270 جرامًا) من سمك السلمون مرتين أسبوعيًا يقلل من الدهون الثلاثية ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد .

قارنت دراسة أخرى أجريت على 92 رجلاً يعانون من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بين آثار تناول سمك السلمون وتناول أنواع أخرى من البروتين.

شهد الرجال الذين تناولوا سمك السلمون كل يوم لمدة ثمانية أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في الدهون الثلاثية وزيادة كبيرة في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا مصادر البروتين الأخرى

تشير هذه الأدلة إلى أن استهلاك زيت السلمون قد يعزز صحة القلب عن طريق تحسين تركيز وتركيب الدهون في الدم.



قد تلعب دهون أوميغا 3 الموجودة في زيت السلمون دورًا مهمًا في نمو دماغ الجنين والوظيفة الإدراكية عند الأطفال.

كما أن تناول كميات كافية من دهون أوميغا 3 من مصادر مثل زيت السلمون يدعم صحة الجلد وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.



أضرار زيت السلمون للجسم

بالرغم من فوائد زيت السلمون الا انا هناك أضرار زيت السلمون للجسم

لذلك يجب أن تتخذ العديد من الاحتياطات قبل استخدامه فقبل تناول زيت سمك السلمون أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حساسية من هذه الأحماض .

أو لصيد السمك أو إذا كان لديك أي حساسية أخرى . قد يحتوي هذا المنتج على مكونات غير نشطة (مثل الفول السوداني / فول الصويا) ، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى.

يجب رج بعض ماركات هذا الدواء جيدًا قبل كل استخدام.

إذا من ذوي الخبرة، هذه تميل إلى أن تكون تعبيرا الشديد

نزيف

نوع هام من رد الفعل التحسسي يسمى الحساسية المفرطة

إمساك

تقيؤ

إذا استمرت حالتك أو ساءت ، أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من مشكلة طبية خطيرة ، فاطلب العناية الطبية على الفور

أثناء الحمل ، يجب استخدام هذا الدواء فقط عند الحاجة إليه بوضوح. مناقشة المخاطر والمنافع مع طبيبك.



طرق استخدام زيت السلمون

لاتنسي أن هناك طرق استخدام زيت السلمون كما يجب الحرص علي الجرعات بشكل سليم

فإذا كنت تستخدم الكبسولات المعوية المغلفة ، ابتلع الكبسولات كاملة.

إذا كنت تستخدم الشكل القابل للمضغ من هذا المنتج ، فقم بمضغه جيدًا قبل البلع.

إذا كنت تستخدم الشكل السائل لهذا الدواء ، فقم بقياس الجرعة بعناية باستخدام جهاز / ملعقة قياس خاصة.



الكميات الصحية من زيت السلمون للجسم

تعد الكميات الصحية من زين السلمون للجسم تكون من خلال تحاليل ووصف من الطبيب علي حسب احتياج جسمك له

اما عن الجرعات فيمكن أن تتعرف عليها بدون وصف طبيب فإذا كنت تتناول هذا المنتج وفقًا لجدول زمني منتظم وتفوتك جرعة ، فتناوله بمجرد أن تتذكره. إذا كان قريبًا من وقت الجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة. خذ جرعتك القادمة في الوقت المعتاد. لا تضاعف الجرعة للحاق بها.