بث مباشر| أحمد موسى: مخرجات منتدى مصر 2026 في صالح المواطن

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة للحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وأخر تطورات انطلاق منتدى مصر 2026.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مخرجات منتدى مصر 2026 في صالح المواطن.. المواطن يبحث عن الزيادة في الرواتب والمعيشة.. المواطن مهتم بتخسين مستوى التعليم والصحة.