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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غني بالأوميجا 3.. فوائد زيت السلمون للجسم

صدى البلد

يشتهر زيت السلمون بكونه مصدرًا غنيًا للغاية بدهون أوميغا 3.

 

دهون أوميغا 3 الأولية الموجودة في زيت السلمون هي حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك

حيث أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والعديد منها يحتوي على فيتامينات أ و د.

 

كثير من الناس يستخدمون زيت السمك ومكملات أوميغا 3 لأنهم يعتقدون أن لها فوائد صحية.

 

ونذكر لكم فوائد زيت السلمون للجسم  وكل ماتحتاج معرفته عنه

 

فوائد زيت السلمون للجسم

مفيد للقلب والأوعية الدموية فان أوميغا 3 الأحماض الدهنية في زيت السمك قد يساعد في منع أمراض القلب و السكتة الدماغية ، وفقا لAHA.

على وجه التحديد ، قد تساعد أوميغا 3 علي

مستويات الدهون الثلاثية
الكوليسترول
ضغط دم مرتفع


وقد وجدت دراسة 2013  أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة أطول من 1 في الشهر زيارتها ظيفة أفضل القلب والأوعية الدموية خلال التجارب المجهدة نفسيا.

في عام 2012، لاحظ الباحثون أن زيت سمك السلمون ، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، يساعد في استقرار آفات تصلب الشرايين.

وقد وصي بتناول الأسماك ، وخاصة الأسماك الزيتية ، مرتين على الأقل في الأسبوع.

يقولون أن هذا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

" يربط مكملات زيت السمك بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الموت المبكر.


ومن فوائد زيت السلمون أنه بدهون أوميغا 3.

دهون أوميغا 3 الأولية الموجودة في زيت السلمون هي حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك.

ربطت الأبحاث بين تناول EPA و DHA ومجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الدماغ وتقليل الالتهابات.

تشير الأبحاث إلى أن أوميغا 3 الموجودة في زيت السلمون قد تلعب دورًا في خفض الدهون الثلاثية وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

وجدت دراسة استمرت 4 أسابيع أجريت على 19 شخصًا أن تناول ما يصل إلى 9.5 أونصات (270 جرامًا) من سمك السلمون مرتين أسبوعيًا يقلل من الدهون الثلاثية ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد .

قارنت دراسة أخرى أجريت على 92 رجلاً يعانون من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بين آثار تناول سمك السلمون وتناول أنواع أخرى من البروتين.

شهد الرجال الذين تناولوا سمك السلمون كل يوم لمدة ثمانية أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في الدهون الثلاثية وزيادة كبيرة في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا مصادر البروتين الأخرى

تشير هذه الأدلة إلى أن استهلاك زيت السلمون قد يعزز صحة القلب عن طريق تحسين تركيز وتركيب الدهون في الدم.


قد تلعب دهون أوميغا 3 الموجودة في زيت السلمون دورًا مهمًا في نمو دماغ الجنين والوظيفة الإدراكية عند الأطفال.

كما أن تناول كميات كافية من دهون أوميغا 3 من مصادر مثل زيت السلمون يدعم صحة الجلد وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.


 

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