عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا للتحرش.. فوتوسيشن يجمع 5 فتيات مختلفات لمجابهة الظاهرة الملعونة.. شاهد

لا للتحرش.. فوتوسيشن
لا للتحرش.. فوتوسيشن يجمع 5 فتيات مختلفات لمجابهة الظاهرة

لم يعد السكوت على ظاهرة التحرش كما كانت في السابق فبعد تشديد العقوبات القانونية ودعم جزء كبير من المجتمع للفتيات بالإبلاغ عن هذه الفئة التي تستبيح الحرمات لتكون عبرة لمن لا يعتبر إلا أن هناك جزء آخر ما زال يقع تحت دائرة مظلمة من ضغوطات عائلية ومجتمعية تجعلهن يفضلن تجاهل ما حدث وكأن شيئا لم يكن. 

قررت 5 فتيات من محافظة بورسعيد إطلاق مبادرة جديدة حملت عنوان «لا للتحرش» بدأت بفوتوسيشن تعود فكرته إلى  نورهان عوض، والمسؤولة فيه عن الميكب والملابس، فيما أبدع في تصويره والترتيب له المصور الشاب، محمود طنطاوي. 

وقالت نورهان لموقع «صدى البلد»: «الفكرة نفذت بالتعاون مع زميلنا المصور محمود طنطاوي، لكنها نبعت من داخلنا بالأساس، فرغم أنه بحمد الله قلت ظواهر التحرش بالفتيات إلا أنها ما زالت موجودة فشعرنا أنه بداية من هذا السيشن سنتمكن من إيصال رسالة نجابه بها هذه الظاهرة حتى القضاء عليها بشكل نهائي». 

وتابعت الفتاة البورسعيدية: «موهبتي في التمثيل ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الصورة المرئية خدمنا في إخراج فكرة السيشن بأفضل صورة ممكنة، لافتةً إلى أن فكرة السيشن وتنفيذها استغرقت نحو الـ 4 شهور بتعاون صديقاتها شروق أحمد، شهد علي، فرح محمد، حنين حمزة، أروي محمد». 

من جانبه، يضيف المصور الشاب، محمود طنطاوي: «اقترحت على البنات أن يتعددوا في اختلاف ملابسهن بين محجبة ومنتقبة وغير محجبة ترتدي ملابس فضفاضة أو ضيقة للتنويه على حرية الفتاة أو السيدة فيما ترتدي ووجوب احترامها على كل حال وعدم اعتبار ذلك مبررا للقيام بالجريمة المرفوضة على كل الأصعدة، كما استعنا بشرائط لاصقة عليها عبارات تؤكد الرسالة من السيشن». 

المصور محمود أشرف طنطاوي من مواليد 6 يناير عام 2002، من أبناء مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، شغوف دائما بالفن منذ الصغر، فنان متعدد المواهب والهوايات منها التمثيل والتصوير، ولكنه اختار التصوير الفوتوغرافي ليكون الفن الذى يبرع فيه، تعلم على يد أكبر المصورين فى مصر ومضى سنين من العمل الشاق والدراسة ليكون اسمه الآن معروفًا فى عالم التصوير.

 

المصور محمود طنطاوي 

عقوبة التحرش الجنسي


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابعت المادة: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

العقوبات القانونية ضغوظات عائلية التحرش بورسعيد مجابهة التحرش المصور محمود طنطاوي

ترشيحاتنا

ما حكم صلاة من ترك التشهد الأوسط ؟.. مستشار المفتي يجيب

تعرف على مصير المتهم حال عدم حضوره للتحقيقات.. تفاصيل

البيت الأبيض يرفع قيود السفر عن 8 دول إفريقية

بعد الهجوم على قنصليتها في لفيف .. روسيا تحتج لدى أوكرانيا

استثناء 5 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. تعرف عليها

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي تؤكدان: تقوى الله وطاعة ولاة الأمر وصية النبي في آخر حياته.. من يضيع حقوق رب العالمين يضر نفسه في الدنيا والآخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل العقار 38.. 270 جنيها تتسبب في مقتل فنانة شهيرة بـ 35 طعنة.. نوستالجيا

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

بروفات تحضيرية لمسرحية "في نص الليل" استعدادا لـ موسم الرياض| صور

فيديو

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ