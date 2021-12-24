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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ لعلاج أهالي السلوم|صور

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظمت اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في مركز ومدينة السلوم، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات.

وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية"، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد  صدقه رئيس قسم الأورام بكلية الطب البشري و مدير عام المشروعات البيئية بقطاع البيئة بالجامعة نافع حمادة علي.  

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جاء تنظيم القافلة الطبية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و النائب جمال الشوري عضو مجلس النواب، والمنسق العام للقافلة الدكتور محمد شعبان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن تنظيم القافلة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة مرسى مطروح، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات واستمرت القافلة الطبية الشاملة على مدار يومين، لأهالي مركز ومدينة السلوم، وتم توزيع جميع الأدوية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بالجامعة.  

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن القافلة الطبية، خلال اليوم الأول أمس الخميس أجرت  الكشف الطبي على 1205 حالة من أبناء سيدي براني بمحافظة مطروح، وسط إشادات من جانب المواطنين بالأطباء المشاركين ضمن القافلة.

كما تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثة بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ والتي أجرت الكشف على أهالي السلوم خلال يومى الخميس والجمعة من خلال 15 تخصصاً طبياً.

وقدم محافظ مطروح الشكر للقائمين على القافلة على الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات الطبية والكشف الطبي والعلاج وإدراج أي حالات للعمليات مجانا لأهالي السلوم، حيث قامت القافلة بالكشف أمس على نحو 1350 حالة بعياداتها مع استكمال أعمالها اليوم الجمعة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر للجنة الطبية بمجلس الوزراء والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، على المشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مطروح، مع التوجيه لجميع الأجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة وتحقيق المستهدف  الاستفادة منها  مع الإعلان عنها  للوصول إلى جميع  الأهالي  بمركز السلوم.

وأوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، استقبلا القافلة الطبية الموسعة في مستشفى السلوم المركزي  والتي ضمت عددا من التخصصات  الطبية " على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.

وأوضح نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والمشرف على القافلة أنه جرى الكشف المجاني على  861 حالة مع صرف الأدوية.

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مجلس الوزراء مجلس النواب كفر الشيخ مطروح رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة رئيس جامعة كفر الشيخ المبادرة الرئاسية

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