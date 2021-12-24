«قضايا الشباب».. ندوة توعوية لحزب الشعب الجمهوري في المنيا

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالمنيا ندوة برعاية أمين الحزب النائب أحمد حتة وبإشراف عمر الكاشف الأمين العام المساعد للحزب عن " قضايا الشباب في عالمنا المعاصر" حاضر فيها الدكتور طارق حسين الأخصائي النفسي وعضو رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية.

تناولت الندوة استعراض قضايا الشباب كالهوية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتدخين فقدان الهدف.

واستعرض الدكتور طارق حسين كيفية التعامل مع مختلف القضايا من خلال عده طرق مثل زيادة الوعي لدي الشباب لإدراك المتغيرات التي تحدث من حولهم وزيادة دور الأسرة في حماية الشباب باعتبار الأسرة الحصن الاول للشباب في مواجهة هذه القضايا وكذلك دور الاستقرار الأسري وتأثيره علي الشباب

وشدد المشاركين بالندوة بالتأكيد على زيادة وعي الشباب تجاه تلك القضايا الواعية وتدعيم النقاش الهادف لإيجاد حلول حقيقه لتلك القضايا.