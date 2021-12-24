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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. وزارة الداخلية توضح خطة تأمين احتفالات رأس السنة

الكويت
الكويت

نسق رجال الامن بمحافظة العاصمة الكويتية الكويت مع اصحاب «الكنائس» لوضع خطة أمنية وصحية لضمان عدم تزاحم المقيمين الذين يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية في الكنائس في الاحتفالات بالكريسماس.

وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان بعد التنسيق بين وزارة الداخلية واصحاب الكنائس والبالغ عددها 7 في البلاد تم التوصل الى وضع الخطط وهو توزيع الجاليات وتحديد مواعيد مسبقة في الدخول والخروج لضمان عدم تزاحم بين الحضور وانه كل كنيسة تستقبل فقط نصف طاقتها من الحضور بالاضافة الى تقسيم الجاليات الاكثر تواجد الى 3 مواعيد وبعضها الى موعدين لضمان عدم التزاحم في الداخل.

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واوضحت المصادر ان وزارة الداخلية قامت باغلاق الجسر المؤدي الى الكنائس حيث وفر  اصحاب الكنائس باصات لنقل الحضور من بعض المواقع لايصالهم الى موقع الكنيسة.

وتابعت المصادر ان من ضمن الخطة الامنية تم وضع نقاط امنية امام بوابات الكنائس لحماية الحضور ومنع دخول الغير مخول له وان عملية التفتيش تتم خارج اسوار الكنيسة والتأكد من الالتزام في ارتداء الكمام واخذ قياس درجة الحرارة قبل الدخول وتم تخصيص بوابات للدخول والخروج من بوابات اخرى حتى لا تتم عملية التدافع وضمان انسيابية الحركة.

واختتمت المصادر ان اكبر جاليات متواجده في البلاد الجنسية الهندية وتليها الفيليبينية وتم تقسيم تواجدهم بمواقيت مختلفة ومحدده لا تتجاوز الساعة فقط

الكويت وزارة الداخلية احتفالات رأس السنه الكنيسة تأمين احتفالات رأس السنة

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