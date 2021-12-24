فترات خاصة لـ ذوي الهمم|عميد آداب القاهرة: طرح جداول امتحانات الترم الأول

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الانتهاء من طرح كافة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم الانتهاء من الجداول متضمنة فترات خاصة بالطلاب ذوي الهمم على الموقع الرسمى للكلية والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

صدرت توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.