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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فترات خاصة لـ ذوي الهمم|عميد آداب القاهرة: طرح جداول امتحانات الترم الأول

عميد كلية الأداب
عميد كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الانتهاء من طرح كافة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم الانتهاء من الجداول متضمنة فترات خاصة بالطلاب ذوي الهمم على الموقع الرسمى للكلية والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

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عميد آداب القاهرة: مشاركة طلاب ذوى الهمم واجبة فى كافة الأنشطة الطلابية

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جامعة القاهرة تقترب من افتتاح مسرح "دولت أبيض" .. تفاصيل

صدرت توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس  إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

الدكتور شريف شاهين كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول عام الجامعى 2021-2022

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