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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: إعادة هيكلة الدعم تأخرت 5 سنوات.. وتنقية بطاقات التموين ستوفر نصف ميزانيته تقريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة الدعم تأخرت 5 سنوات، فأغلب فئات الدعم كانت تخرج بشكل وهمي؛ لذا كان ضروريا إعادة الهيكلة وتدقيق البيانات.

وأضاف ياسر عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن لا يمكن إعادة هيكلة الدعم بدون وجود قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد تنقية بطاقات التموين؛ سيكون لدينا 40 مليون مواطن يستحقون الدعم، بدلا من 75 مليون مواطن.

وتابع ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسعر رغيف الخبز بـ5 قروش فقط، مستدركا أن هناك من يشتري رغيف الخبز ويجففه، ويعطيه كـ علف للمواشي.

ياسر عمر مجلس النواب اخبار التوك شو فئات الدعم هيكلة الدعم

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