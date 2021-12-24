ميشال عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها.

وأضاف الرئيس اللبناني في حوار تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن "الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، والإنسان بلا أرض هو لاجئ".

وتابع عون "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه؛ هو نتيجة أعمال من مَارَسَ المسؤولية سابقا، وهو مؤتمن على حياة المواطنين، ومن هنا تأتي أحقية الدفاع عن النفس وعن مقومات الحياة واحترام كل حقوق".

وأوضح رئيس لبنان أن "هناك أسباب أوصلتنا إلى ما نحن عليه في لبنان، والعلاج يحتاج إلى وقت".

وأشار عون إلى أن "طريق الخلاص يبدأ بالتدرج، ونحتاج إلى 6 أو 7 سنوات للانتهاء من الأزمة الحالية".

وأكمل "من المؤكد أن التغيير آتٍ وسيحصل.. وهذا التغيير سيكون فكرياً وعملياً، لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام".

وشدد الرئيس ميشال عون على أن "الأوطان تبنى والإنسان يجب أن يبقى ثابتًا وأن يكمل الطريق وأن لا يهرب عند أول صعوبة تواجهه".