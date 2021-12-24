مدحت الكاشف: الجمهور فقد الثقة في الحصول على المتعة من المسرح| فيديو

خصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن المسرح المصري ودوره التنويري والترفيهي.

وقال الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إن المسرح له أزمات مختلفة في كل عصر، معقبا: "لا توجد أزمة مستمرة".



وأضاف "الكاشف"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الجمهور ربما يكون فقد الثقة في الحصول على المتعة من المسرح".

وتابع: "لا يوجد لدى صناع المسرح القدرة على اجتذاب الجمهور من الضعوط"، موضحا: "الطالب يتخوف من وجود حالة ضبابية في السنوات الأخيرة قبل التخرج".