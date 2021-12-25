الراقصة حافية القدمين..سر حب دينا لهذا اللقب.. وتوضح سر إثارتها للجدل دائما

قالت الفنانة دينا، إن أفضل لقب بالنسبة لها هي “الراقصة حافية القدمين”، معقبة: “أنا اللي من النوع اللي بيحب يمشي حافي لأني بحس بالطبيعة أكثر وأنا حافية”.

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنها ترقص بدون إرتداء أى أحذية، وعن الهجوم الذي يلاحقها: “الواحد اللي ملوش لازمة هيهجموا الناس عليه ليه، ولكن طول ما الناس بتعترض يبقي فيه حاجة كويسة”.

وتابعت دينا: “مبقصدش أعمل أى حاجة مثيرة للجدل، بس الناس بتعترض برضو، ولو الواحد قعد يتكعبل مع الناس اللي بترجعه لورا وأرائهم ضد اللي بيعملوا مش هيمشوا لقدام، خلي الناس يقولوا اللي يقولوا أنا ماشية فى طريقي”.

وأشارت: “الجاذبية بالنسبة لي تأتي من العقل، ممكن الشخص يتشد لواحدة بمجرد قاعدته معاها 3 دقايق بسبب عقلها، والناس المتكلفة بيتضايقوا أني طبيعية، ومليش طريقة كلام أو قاعدة”.