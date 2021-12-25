دينا: أتكتب عني كتب فى فرنسا وألمانيا وأمريكا.. والفلسفة خليتني فاهمة الناس

قالت الفنانة دينا: “أفضل راقصة مثلت بالنسبالي هي تحية كاريوكا، معقبة: ”أتكتب عني بكتاب بفرنسا وألمانيا، وكتاب فرنسا كانت بتتكلم عن الرقص الشرقي وعاملة براجراف ليا انا بس، وفي أمريكا اتكتبت فى ثلاثة كتب".

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن كل خطوة نجاح تجعل الإنسان سعيد، وكل نقلة للنجاح تعطي للإنسان إحساس أن جميع مجهوده لم يذهب هباءا، قائلة: “أنا برا ليا إسم كبير ودا نجاح كبير بالنسبالي”.

وعن دراستها للفلسفة، أوضحت: “معايا ماجستير فى فلسفة المسرح الروماني القديم، وأخدته من أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والفلسفة خليتني فاهمة الناس أكثر وأعطيهم أعذار، وجمهورية أفلاطون حاجة مش هتتحقق على الأرض خالص وهي من المفترض خيالية، ولكن حسيت بالجمال والهدوء”.