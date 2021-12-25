المدينة الصناعية بـ الغردقة.. حلم طال انتظاره يتحقق في عهد السيسي.. انفوجراف

شهدت محافظة البحر الأحمر عدة مشروعات تنموية وسياحية ضخمة لم يسبق لها مثيل، وذلك خلال مدة قصيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولعل أبرز تلك المشروعات إنشاء مدينة صناعية بالغردقة لأول مرة بعد أن كان حلم لأهالي البحر الاحمر لتنويع النشاط الاقتصادي بجانب السياحة الأمر الذى يتحقق فى عهد الرئيس السيسي.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن المدينة الصناعية

المدينة حلم أهالي البحر الأحمر الذي طال انتظاره لتنويع النشاط الاقتصادي بجانب السياحة

المدينة تضم 218 مصنعا متوسط وصغيرا

تعد أول مدينة صناعية في الغردقة علي مساحة 189 الف متر بتكلفة نصف مليار جنيه

إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تتراوح ما بين 300 و600 متر

تدفع عجله التنمية و تجذب الاستثمارات