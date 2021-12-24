صابر الرباعي يُبدع في غناء «ع اللي جرى» ببرنامج حبر سري.. فيديو

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأبدع المطرب التونسي صابر الرباعي، في تقديم أغنية "ع اللي جرى"، على الهواء.

ورد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"،: "على إمكانية تبرير الخيانة بالحب، قائلا: "ليس من الممكن تبرير الخيانة بالحب إطلاقا".



وأضاف: "الخيانة شيء والحب شيء.. والحب هو الحب الأولاني"، متابعا: "الحب الحقيقي هو أن تدخل معترك الحياة".

وأشار المطرب التونسي صابر الرباعي،: "ممكن الشخص يحب أكثر من مرة لكن ليس في نفس الوقت".

