صابر الرباعي: كنت مرشحا لدور أشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، عن ترشيحه سابقا للمشاركة في فيلم حب البنات، مع النجمة ليلى علوي، ولكنه لم يوافق وقتها.

وأضاف الفنان صابر الرباعي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "اتعرض عليا أعمال فنية وأنا ما زلت أبحث عن نفسي كمطرب يغني مش يمثل، وعمرو عرفة كان وجه لي الدعوة زمان في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك".

فيلم حب البنات

وتابع " ترشحت لدور في فيلم حب البنات واللي اخذ دوري كان أشرف عبد الباقي، والفيلم مكنش مناسب ليا، وحاليا ممكن أمثل، ولكن إلى الآن مفيش حاجة فى الأفق فنية".

وتابع: "صديقي المخرج اللبناني وليد نصيف كلمني مرة ولنا اعمال مع بعض 16 سنة، واقترح عليا نعمل فيلم ونخلق سيناريو يناسبني وعجبتني الفكرة ولكن لم نصل الى التنفيذ الفعلي واليوم اذا عرض علي فيلم واحس نفسي فيه هعمله".