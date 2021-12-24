صابر الرباعي: مستعد حاليا للمشاركة في عمل فني بشرط

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأكد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، استعداده للمشاركة فى عمل فنى حاليا إذا عرض عليه عملا مناسبا".

وقال صابر الرباعى، إنه رفض عروض التمثيل فى بداية حياته، أنه كان يريد التركيز على نفسه كمطرب أولا.

الخيانة

ورد"على إمكانية تبرير الخيانة بالحب، قائلا: "ليس من الممكن تبرير الخيانة بالحب إطلاقا".



وأضاف: "الخيانة شيء والحب شيء.. والحب هو الحب الأولاني"، متابعا: "الحب الحقيقي هو أن تدخل معترك الحياة".

وأشار المطرب التونسي صابر الرباعي،: "ممكن الشخص يحب أكثر من مرة لكن ليس في نفس الوقت".