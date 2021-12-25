كنت مضطر.. صابر الرباعي يعلق على فرق السن الكبير بين أولاده.. فيديو

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وعلق "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، على فرق السن الكبير بين ولاده، قائلا: "ولادي الكبار لم أعيش معهم لأني كنت في البدايات وكنت مضطر أسافر وأبعد عنهم".

وأشار المطرب التونسي صابر الرباعي، : "لم أعطي أولادي الكبار من وقتي لذا بحاول أعوض الصغيرين حاليا".

وأضاف: "اليوم حققت ذاتي، والسفر قليل ولوقت قصير، وبحاول أعوض الفقدان مع أولادي الصغار".