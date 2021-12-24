صابر الرباعي عن الفنانات التونسيات في مصر: مشرفين بلادهم.. فيديو

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



ووجهت "أسما"، سؤالا لـ "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، حول أفضل فنانة تونسية في مصر، بين هند صبري، ودرة، وعائشة بن أحمد.

ورد "الرباعي"، قائلا: "بالنسبة لي لا أحب هذه الاسئلة لأني لست مخولا لأن أعطي رأيي في مثل هذه المواضيع".



وأضاف: "بالنسبة لي هؤلاء نجمات مشرفين بلادهم في التمثيل ومكانتهم موجودة بدون أن يشكك أحد في إمكانياتهم".



وأشار المطرب التونسي صابر الرباعي،: "فنانات محترمة واختاروا خط واضح ونقي ومحترف ولا أفضل ممثلة على أخرى".