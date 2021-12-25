نمو 58% بصادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 10 أشهر.. تفاصيل

بـ 1.7 مليون طن

شهدت صادرات الرخام والجرانيت المصري نموا بنسبة 58% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 270 مليون دولار في مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 58%.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، نمو حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.667 مليون طن في مقابل 1.203 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة نمو 38.5%.

وصدرت مصر رخام وجرانيت خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2021” إلى 114 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت( ليتوانيا- مقدونيا- تنزانيا- بروناوي دار السلام- الجابون- نيكاراجوا- مولدوفا- بورتوريكو، كوسوفو- السلفادور- سنغافورة- اذربيجان- انجولا وكاببندا).

واستحوذت 5 دول ” ليبيا، السعودية، الصين، كوريا الجنوبية، الجزائر ” على 56.9% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 153.563 مليون دولار في مقابل 97.561 مليون دولار.

وبلغ حجم كميات الرخام والجرانيت المصري التي تم تصديرها للخمس دول نحو 1.046 مليون طن في مقابل 802.501 ألف طن بنمو 30.3%، لتستحوذ الـ 5 دول على 62.7% من إجمالي كميات الرخام المصدرة من مصر.