وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر يناير 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوعات خطب شهر يناير 2022م، والتي سيتم تعميمها على جميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر يناير 2022م :

1. الجمعة الأولى - 7 / 1 /2022م - العمل شرف

2. الجمعة الثانية - 14 / 1 / 2022م - القيم المجتمعية

3. الجمعة الثالثة - 21 / 1 / 2022م - ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها

4. الجمعة الرابعة - 28 / 1 / 2022م - حق الوطن والتضحية في سبيله

مجال عمارة المساجد

تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (1300) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه ، منها (511) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بتكلفة تقدر بنحو (700) مليون جنيه من خلال موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ، و(789) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (950) مليون جنيه.

تم افتتاح (1300) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، منها (1123) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(177) مسجدًا صيانة وترميمًا.

تم فرش نحو (2500) مسجد من سجاد (المحراب)الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور.